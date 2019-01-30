Белов: «Витязю» помог третий гол, хотя и немного курьёзный

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги встречи с «Трактором» (3:2).



«Не секрет, что у нас борьба идёт, можно сказать, ожесточённая за место в плей-офф. Нам очень важны были эти очки. Тем более что в Череповце за несколько минут упустили победу и по буллитам проиграли. Поэтому в первом периоде ребята немножко нервничали, многовато ошибок сделали и пропустили. Тем не менее второй и третий периоды нам понравились. Конечно, помог этот гол, хотя и немного курьёзный. Очень хорошо сыграли в меньшинстве, и отдача была хорошая в этом матче. Поэтому, наверное, заслужили победу», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

Посмотреть видео третьего гола «Витязя» можно на официальном сайте КХЛ.