Гурьянов заменит Ничушкина в составе «Далласа» на матч с «Баффало»

Нападающий «Даллас Старз» Валерий Ничушкин не сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Марк Степнески.



Место Ничушкина, не забивающего на протяжении 37 матчей, в стартовом составе займёт нападающий Антон Гурьянов. С учётом сезона перед возвращением в КХЛ Ничушкин не забивает на протяжении 53 матчей. 17 января стало известно, что уроженец Челябинска получил травму верхней части тела, но при этом сроки его восстановления оставались неизвестными.



В этом сезоне 23-летний хоккеист провёл 37 матчей в регулярном чемпионате и отметился семью результативными передачами. Он заработал показатель полезности «–5» и обошёлся без штрафных минут.

5 самых провальных приобретений сезона в НХЛ. Среди них есть россиянин В список авторитетного издания The Hockey News попал Валерий Ничушкин. А ещё там оказался бывший игрок «Авангарда».