Крис Летанг повторил клубный рекорд «Питтсбурга» по голам среди защитников

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:2.

Во втором периоде при игре в формате «четыре на четыре» отличился защитник «Питтсбурга» Крис Летанг. 31-летний канадец забил 108-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на первое место в истории «пингвинов» среди игроков обороны, повторив результат Пола Коффи. Всего в 730 играх за карьеру в НХЛ Летанг набрал 479 (108+371) очков.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин подрался со Стэмкосом и сделал две результативные передачи. Также на его счету показатель полезности «+2», 7 минут штрафа и 2 броска в створ за 16.58 на льду.



Андрей Василевский отразил 18 бросков из 22. У Никиты Кучерова результативная передача, «-2», 2 броска и 2 силовых приёма за 22.29. У Михаила Сергачёва «-1», 2 броска, 3 хита и 3 блок-шота за 16.32.