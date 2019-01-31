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Чилиак, Лампер и Лунтер покидают «Слован»

Чилиак, Лампер и Лунтер покидают «Слован»
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Слован» на своём официальном сайте сообщил об уходе с 1 февраля трёх хоккеистов основного состава, они доиграют сезон в других командах. Напомним, коллектив из Братиславы потерял шансы на участие в плей-офф и занимает последнее место в лиге.

25-летний вратарь Марек Чилиак переходит в чешский клуб «Комета Брно». В текущем регулярном чемпионате он принял участие в 44 матчах, одержав шесть побед при коэффициенте надёжности 3,31 и отражая 89,3% бросков.

25-летний форвард Патрик Лампер в 44 матчах сезона записал в актив 9 (5+4) очков при показателе полезности «-20». Он переходит клуб «Банска Быстрица». Туда же отправляется 24-летний нападающий Марио Лунтер, в 51 встрече отметившийся 12 (6+6) баллами при показателе полезности «-25».

Бессмысленно и беспощадно. Зачем такой «Слован» нужен в КХЛ?
«Орлов» давно ждут в чемпионате Словакии, но кто-то в Братиславе мутит воду.
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