Грин: важно послать шайбу в нужную область, а там Овечкин сам всё сделает

Защитник «Детройт Ред Уингз» Майк Грин оценил способности капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. 33-летний канадец защищал цвета «столичных» с 2005 по 2015 год.



«Всё происходит очень быстро, поэтому не всегда есть возможность сделать аккуратный пас. Его идеальное место для броска довольно большое, так что необязательно делать выверенную передачу. Главное — послать шайбу в нужную область, а там Овечкин сам всё сделает», — цитирует Грина официальный сайт НХЛ.



277 шайб из 644 Овечкина были заброшены из левого круга вбрасывания или выше, при этом 131 гол был забит броском в касание из левого круга вбрасывания или выше (20,3%). 92 шайбы из 239 в большинстве были забиты броском в касание из левого круга вбрасывания или выше (38,5%).

Холтби: у Овечкина лучший бросок в истории хоккея. Он уникален