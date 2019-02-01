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Гордон: последние игры — лучшее, что я видел в исполнении Проворова

Гордон: последние игры — лучшее, что я видел в исполнении Проворова
Хоккей / НХЛ

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Филадельфии Флайерз» Скотт Гордон оценил игру российского защитника команды Ивана Проворова.

«Последние игры — лучшее, что я видел в исполнении Проворова с того момента, как оказался здесь (Гордон возглавил команду с середины декабря 2018 года. — Прим. «Чемпионат»). Он уверенно владеет шайбой, двигается, подключается к отрыву, принимает правильные решения при выборе дистанции, грамотно действует у своих ворот. Все компоненты в его игре хороши.

Не было ни одного момента по ходу этих матчей, когда я бы мог подумать: «Что он делает?» Он смотрелся как игрок, о ком я так много слышал на протяжении последних двух лет, но до этого не имел возможности убедиться в этом лично», — цитирует Гордона официальный сайт НХЛ.

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