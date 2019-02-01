Вратарь «Филадельфии» Картер Харт назван лучшим новичком января в НХЛ

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт признан лучшим новичком января в Национальной хоккейной лиге.



Хоккеист провёл девять матчей в январе и одержал шесть побед. Отражал 93,1 % бросков при коэффициенте надёжности 2,33.



20-летний вратарь продлил победную серию до пяти матчей. До него в истории НХЛ было только девять вратарей, выигрывавших пять или более матчей в возрасте до 21 года.



Рекорд принадлежит Жослену Тибо (восемь матчей в сезоне-1994/95), по семь побед подряд одерживали Том Баррассо и Кэри Прайс. Победные серии из шести матчей — в активе Тэрри Савчука и Даниэля Бертимё. Ещё пятеро вратарей остановились на пяти победах подряд.



Харт — первый в истории «Филадельфии» вратарь с такой победной серией в возрасте до 21 года.

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