Проворов: Воробьёв выйдет на лидирующие позиции, если будет продолжать работать

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов оценил игру форварда и соотечественника Михаила Воробьёва.



«Отличный игрок, здорово видит площадку. У Воробьёва высокое мастерство, за счёт которого он может многое создать в зоне соперника. При этом Михаил ответственно играет в зоне защиты. Ему нужно продолжать работать, добавлять с каждой тренировкой и игрой. В этом случае, думаю, Воробьёв очень скоро выйдет на лидирующие позиции», — цитирует Проворова официальный сайт НХЛ.



22-летний нападающий начинал сезон в главной команде «лётчиков». В семи матчах регулярного сезона НХЛ он забросил 1 шайбу и сделал 1 результативную передачу при двух штрафных минутах и нейтральном показателе полезности. После этого Воробьёв был отправлен в «Лихай-Уэлли Фантомс», где воспитанник уфимского хоккея стал одним из лучших бомбардиров команды. Воробьёв набрал 22 (6+16) очка в 32 матчах «регулярки» АХЛ, после чего провёл ещё три игры в составе «лётчиков».

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