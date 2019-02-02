Майк Бэбкок отругал журналиста за грязные туфли

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок после игры с «Детройт Ред Уингз» (2:3 ОТ) подверг критике журналиста за недостаточно чистую обувь. Корреспондент попытался оправдаться плохой погодой, но Бэбкок в ответ показал свои идеально начищенные туфли.

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«Даллас» победил «Миннесоту», «Детройт» в овертайме обыграл «Торонто»

«Детройт Ред Уингз» в овертайме домашнего матча добился победы над «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:2. Голами в составе победителей отметились Густав Нюквист, Дилан Ларкин и Дэнни Декайзер. У «Торонто» отличились Остон Мэттьюс и Патрик Марло. На счету Никиты Зайцева «-1», 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 16.19 (4.05 – в меньшинстве). Игорь Ожиганов участия в матче не принимал.



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