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Тертышный: Щехура, наверное, выбыл до конца сезона

Тертышный: Щехура, наверное, выбыл до конца сезона
Хоккей / КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи с «Металлургом» (3:1).

«Два периода были, думаю, равными. И соперник хорошо играл, и мы. Нам удалось реализовать большинство, хорошо сыграть в меньшинстве. В третьем периоде соперник добавил, в основном играл в нашей зоне, но правильные действия в обороне плюс вратарь в определённых моментах выручал, и это помогло «Трактору» довести матч до победы. Отдельное спасибо болельщикам, очень здорово поддерживали команду, это наш шестой полевой игрок.

Щехура, наверное, выбыл до конца сезона, а Томасу дали возможность немного восстановиться, в ближайших двух матчах сыграем без него. Думаю, после паузы он будет полностью готов. О сроках возвращения других травмированных сложно сказать, все они сейчас восстанавливаются, готовятся, но сложно сказать, насколько быстро это будет происходить», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

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