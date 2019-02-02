«Спартак» — «Ак Барс»: Лукоянов впервые в карьере забил красно-белым

«Спартак» встречается с «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Москве.



В начале второго периода подопечные Зинэтулы Билялетдинова забросили вторую шайбу в ворота красно-белых — точный бросок на счету нападающего Артёма Лукоянова. 30-летний форвард выступает в КХЛ с сезона-2011/12, но впервые в карьере поразил ворота московской команды.

Видео гола Лукоянова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Составы команд:

«Спартак»



Беспалов (Гудачек);

Дыбленко — Гончаров, Фёдоров — Максвелл — Хохлачёв;

Вишневский — Кулик, Карсумс — Ганзл — Даугавиньш;

Осипов — Григорьев, Талалуев — Злобин — Никонцев;

Гришин, Легалин, Лещенко — Воронин — Цыплаков.



«Ак Барс»



Подъяпольский (Шарыченков);

Яруллин — Марков, Секач — Ландер — Азеведу;

Постма — Лямкин, Зарипов — Основин — Лукоянов;

Юдин — Педан, Ткачёв — Попов — Галиев;

Глухов — Свитов — Михеев.