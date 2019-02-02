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«Спартак» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
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«Спартак» — «Ак Барс»: Лукоянов впервые в карьере забил красно-белым

«Спартак» — «Ак Барс»: Лукоянов впервые в карьере забил красно-белым
Хоккей / КХЛ

«Спартак» встречается с «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Москве.

В начале второго периода подопечные Зинэтулы Билялетдинова забросили вторую шайбу в ворота красно-белых — точный бросок на счету нападающего Артёма Лукоянова. 30-летний форвард выступает в КХЛ с сезона-2011/12, но впервые в карьере поразил ворота московской команды.

Видео гола Лукоянова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Составы команд:

«Спартак»

Беспалов (Гудачек);
Дыбленко — Гончаров, Фёдоров — Максвелл — Хохлачёв;
Вишневский — Кулик, Карсумс — Ганзл — Даугавиньш;
Осипов — Григорьев, Талалуев — Злобин — Никонцев;
Гришин, Легалин, Лещенко — Воронин — Цыплаков.

«Ак Барс»

Подъяпольский (Шарыченков);
Яруллин — Марков, Секач — Ландер — Азеведу;
Постма — Лямкин, Зарипов — Основин — Лукоянов;
Юдин — Педан, Ткачёв — Попов — Галиев;
Глухов — Свитов — Михеев.

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