«Коламбус» потерпел пятое поражение подряд, проиграв дома «Сент-Луису»

«Сент-Луис Блюз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 4:2 (2:0, 0:0, 2:2) в пользу гостей. Это поражение стало для «Блю Джекетс» пятым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По три балла за результативность в составе победителей набрали Владимир Тарасенко (1+2) и Брэйден Шенн (0+2). Иван Барбашёв очков не набрал.

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 28 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился двумя передачами и окончил матч с показателем полезности «-1». Голкипер Сергей Бобровский провёл матч в запасе.

В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 4:2(1:1, 0:0, 3:1). Заброшенной шайбой в составе «Кингз» отметился россиянин Илья Ковальчук.