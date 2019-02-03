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«Коламбус» потерпел пятое поражение подряд, проиграв дома «Сент-Луису»

«Коламбус» потерпел пятое поражение подряд, проиграв дома «Сент-Луису»
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 4:2 (2:0, 0:0, 2:2) в пользу гостей. Это поражение стало для «Блю Джекетс» пятым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По три балла за результативность в составе победителей набрали Владимир Тарасенко (1+2) и Брэйден Шенн (0+2). Иван Барбашёв очков не набрал.

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 28 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился двумя передачами и окончил матч с показателем полезности «-1». Голкипер Сергей Бобровский провёл матч в запасе.

В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 4:2(1:1, 0:0, 3:1). Заброшенной шайбой в составе «Кингз» отметился россиянин Илья Ковальчук.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
2:4
0:2, 0:0, 2:2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – О'Райлли (Пьетранджело, Тарасенко) – 08:28 (5x5), 0:2 – Гуннарссон (Шенн, Тарасенко) – 19:15 (5x5), 1:2 – Бьёркстранд (Панарин) – 46:15 (5x5), 1:3 – Тарасенко (О'Райлли, Шенн) – 46:49 (5x5), 2:3 – Дюбуа (Панарин, Аткинсон) – 57:23 (6x5), 2:4 – Сундквист (Шенн) – 59:30 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
4:2
1:1, 0:0, 3:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Сизикас (Бойчак, Мартин) – 06:09 (5x5), 1:1 – Копитар (Иафалло, Браун) – 08:07 (5x5), 1:2 – Ковальчук (Браун, Копитар) – 53:15 (5x5), 2:2 – Барзал (Пулок, Бейли) – 53:46 (5x5), 3:2 – Дэл Колл (Пулок, Комаров) – 57:37 (5x5), 4:2 – Нельсон (Пулок, Клаттербак) – 58:29 (en)
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