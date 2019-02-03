Павел Бучневич установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу гостей.

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич обновил личный рекорд по игровому времени в НХЛ. Российский нападающий впервые за карьеру в лиге провёл на льду больше 20 минут – 21.10 (1.57 – в большинстве, показатель полезности «0»). Он отметился одним броском и одним силовым приёмом. Также допустил две потери шайбы. Дважды оказывался на точке вбрасывания (эффективность 50%).

В этом сезоне Бучневич забросил 9 шайб и сделал 7 результативных передач в 33 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "-2" и 4 минутах штрафного времени. В среднем на льду Павел проводит 14 минут 5 секунд.