Тарасенко: не было мыслей забить в падении, просто пытался добраться до ворот

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал гол и победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:2).

«У меня не было мыслей забить в падении. Я просто пытался добраться до ворот, и, слава богу, это сработало. У нас был трудный старт в нынешнем сезоне, но никто не бросил работать. После перерыва было непросто возвращаться на лёд, но все сыграли хорошо. Когда игра не идёт, нужно немного упростить свои действия. Постепенно это приносит результат, сейчас мы более уверенны в себе.

Участвовал ли мой отец в «выезде пап»? Нет, его команда борется за место в плей-офф в КХЛ», — сказал Тарасенко после матча.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.