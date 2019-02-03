Рутерфорд — о планах на дедлайн: пока не вижу необходимости бежать к телефону

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд рассказал о планах на дедлайн после обмена игроками с «Флоридой Пантерз».



«Рад, что нам удалось так рано провести обмен. Мы будем пристально следить за командой, но пока не вижу необходимости бежать к телефону, чтобы изменить что-то ещё. Однако все знают, что в это время года случается такое, чего совсем не ждёшь. Уверен, так будет и в этот раз. Будем продолжать наблюдение», — цитирует Рутерфорда официальный сайт НХЛ.

Помимо Деррика Брассара, в стан «пантер» отправился 27-летний нападающий Райли Шихан. Он провёл в этом сезоне 49 матчей и набрал 9 (7+2) очков. Также «Флорида» получила выбор во 2-м и 4-м раундах драфта 2019 года.



«Питтсбург» получил 26-летнего форварда Ника Бьюгстада, который провёл в этом сезоне 32 матча. На его счету 12 (5+7) очков и показатель полезности «+2». Также к «пингвинам» присоединился нападающий Джаред Маккан. На счету 22-летнего игрока 18 (8+10) очков в 46 матчах нынешнего сезона.