Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена троих лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.

Главной звездой дня стал вратарь «Бостон Брюинз» Туукка Раск, оформивший шат-аут во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (1:0). Для голкипера победа стала 253-й в клубе, это новый рекорд «Брюинз». Финский хоккеист обошёл Тайни Томпсона, у которого 252 победы в составе «Бостона» с 1928 по 1938 год.

Второй звездой признан нападающий «Монреаль Канадиенс» Джонатан Друен, принёсший победу в овертайме в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3).

Звание третьей звезды у форварда «Калгари Флэймз» Дерека Райана. Во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (4:3) он забросил одну шайбу, а также сделал результативную передачу.