Моуринью прибыл на арену в Балашихе, где «Авангард» сыграет со СКА

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прибыл на арену в Балашихе, где сегодня, 4 февраля, пройдёт матч регулярного чемпионата КХЛ с участием «Авангарда» и СКА.

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Соответствующий снимок опубликовала пресс-служба «ястребов». Ранее сообщалось, что португальский специалист может провести символическое вбрасывание перед игрой.

Посмотреть фото можно на странице «Авангарда» в «Твиттере».



Моуринью в декабре покинул пост главного тренера «МЮ». Он известен по работе с португальским «Порту», мадридским «Реалом», миланским «Интером» и лондонским «Челси». 55-летний португальский специалист — обладатель 25 крупных трофеев различных внутренних и международных турниров, двукратный победитель Лиги чемпионов.