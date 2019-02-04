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Моуринью прибыл на арену в Балашихе, где «Авангард» сыграет со СКА

Моуринью прибыл на арену в Балашихе, где «Авангард» сыграет со СКА
Хоккей / КХЛ

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прибыл на арену в Балашихе, где сегодня, 4 февраля, пройдёт матч регулярного чемпионата КХЛ с участием «Авангарда» и СКА.

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Соответствующий снимок опубликовала пресс-служба «ястребов». Ранее сообщалось, что португальский специалист может провести символическое вбрасывание перед игрой.

Посмотреть фото можно на странице «Авангарда» в «Твиттере».

Моуринью в декабре покинул пост главного тренера «МЮ». Он известен по работе с португальским «Порту», мадридским «Реалом», миланским «Интером» и лондонским «Челси». 55-летний португальский специалист — обладатель 25 крупных трофеев различных внутренних и международных турниров, двукратный победитель Лиги чемпионов.

Моуринью приглашён на матч КХЛ между «Авангардом» и СКА
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