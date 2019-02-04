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Вик. Козлов: понял, насколько сложно быть тренером, жена меня вообще не видит

Вик. Козлов: понял, насколько сложно быть тренером, жена меня вообще не видит
Хоккей / КХЛ

Тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов рассказал, как оказался в уральском клубе, и отметил сложности, с которыми ему приходится сталкиваться.

«После сезона в Екатеринбурге позвонил Илья Воробьёв, предложил пойти к нему в штаб в Магнитогорск. Спасибо большое и ему, что поверил и позвал, и руководству — Виктору Рашникову и Геннадию Величкину, что доверили мне новую роль. Для меня это был переходный этап, но его облегчило то, что организация в «Магнитке» на высочайшем уровне.

Я понял, насколько сложно быть тренером. Жена меня вообще не видит. С утра уходил, вечером приходил. Анализ своих игр, разбор соперника, план на неделю. Ты целый день во дворце. Но главное, что мне это нравится и интересно. А дальше — жизнь покажет», — приводит слова Козлова официальный сайт НХЛ.

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