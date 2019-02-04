24 хоккеиста «Торпедо» отправились на выездной матч с «Ак Барсом»

«Торпедо» отправилось на выездной матч с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.



В столицу Татарстана команда Дэвида Немировски отправилась в следующем составе:



Вратари: Барри Браст, Андрей Суханов, Николай Мольков;

Защитники: Антон Волченков, Денис Баранцев, Филип Хольм, Артём Аляев, Дмитрий Родионычев, Михаил Орлов, Илья Назаревич;

Нападающие: Денис Паршин, Владимир Галузин, Дмитрий Сёмин, Михаил Варнаков, Антон Шенфельд, Донат Стальнов, Эндрю Кэлоф, Энди Мили, Роберт Саболич, Кирилл Ураков, Данил Веряев, Дамир Жафяров, Павел Макаренко и Михаил Смолин.



Матч «Ак Барс» — «Торпедо» состоится на «Татнефть-Арене» завтра, 5 февраля. Начало — в 19:00 мск.

Ранее стало известно, что голкипер нижегородского клуба Станислав Галимов выбыл из строя до конца нынешнего сезона.