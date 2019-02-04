«Салават Юлаев» — «Барыс»: Ткачёв вернулся в состав хозяев

«Салават Юлаев» и «Барыс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Игра состоится сегодня, 4 февраля, начало — в 17:00 мск.



В состав уфимской команды вернулся форвард Владимир Ткачёв, Павел Шэн снова заявлен 13-м форвардом.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Бурдасов;

Сергеев — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;

Елизаров, Рыбин — Майоров — Солодухин, Шэн.



«Барыс»:



Карлссон (Малыгин);

Сведберг — Маклюков, Боченски — Фрэттин — Михайлис;

Диц — Орехов, Петтерсон — Кормье — Старченко;

Блэкер — Полохов, Акользин — Бойд — Шевченко;

Липин — Семёнов, Асетов — Сагадеев — Петухов.

В КХЛ не замечают главного кандидата на выход. Там уже распускают лидеров Скабелка готов пошуметь с «Барысом» в плей-офф, а Дацюку вернули звание капитана – в итогах недели.