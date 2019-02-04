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«Салават Юлаев» — «Барыс»: Ткачёв вернулся в состав хозяев

«Салават Юлаев» — «Барыс»: Ткачёв вернулся в состав хозяев
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» и «Барыс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Игра состоится сегодня, 4 февраля, начало — в 17:00 мск.

В состав уфимской команды вернулся форвард Владимир Ткачёв, Павел Шэн снова заявлен 13-м форвардом.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Бурдасов;
Сергеев — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
Елизаров, Рыбин — Майоров — Солодухин, Шэн.

«Барыс»:

Карлссон (Малыгин);
Сведберг — Маклюков, Боченски — Фрэттин — Михайлис;
Диц — Орехов, Петтерсон — Кормье — Старченко;
Блэкер — Полохов, Акользин — Бойд — Шевченко;
Липин — Семёнов, Асетов — Сагадеев — Петухов.

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