«Автомобилист» — «Металлург»: Загидулин займёт место в воротах гостей

«Автомобилист» и «Металлург» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Игра состоится сегодня, 4 февраля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Автомобилист»:



Коварж (Макаров);

Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Егоршев — Мишарин, Гареев — Паре — Секстон;

Трямкин — Василевский, Белоусов — Литовченко — Казионов;

Валитов — Лямин, Обидин — Грачёв — Рассейкин.



«Металлург»:



Загидулин (Кошечкин);

Матушкин — Антипин, Мозякин — Кулёмин — Эллисон;

Береглазов — Ольшанский, Любимов — Неколенко — Тимкин;

Васильев — Рылов, Пакаринен — Расмуссен — Дорофеев;

Зайцев Д., Варфоломеев — Шор — Булирж, Язьков.

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