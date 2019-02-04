«Автомобилист» — «Металлург»: Загидулин займёт место в воротах гостей

«Автомобилист» и «Металлург» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Игра состоится сегодня, 4 февраля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Автомобилист»:
Коварж (Макаров);
Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Егоршев — Мишарин, Гареев — Паре — Секстон;
Трямкин — Василевский, Белоусов — Литовченко — Казионов;
Валитов — Лямин, Обидин — Грачёв — Рассейкин.
«Металлург»:
Загидулин (Кошечкин);
Матушкин — Антипин, Мозякин — Кулёмин — Эллисон;
Береглазов — Ольшанский, Любимов — Неколенко — Тимкин;
Васильев — Рылов, Пакаринен — Расмуссен — Дорофеев;
Зайцев Д., Варфоломеев — Шор — Булирж, Язьков.
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