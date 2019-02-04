«Салават» — «Барыс»: видео жуткого столкновения Боченски и Фрэттина

В первом периоде встречи уфимского «Салавата Юлаева» и астанинского «Барыса» хоккеисты гостей Мэттью Фрэттин и Брэндон Боченски столкнулись между собой на огромной скорости, не успев сгруппироваться. Оба игрока не сумели выйти на площадку во втором периоде.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Две звезды «Барыса» столкнулись лоб в лоб. Так можно закончить с хоккеем Самое жёсткое столкновение хоккеистов из одной команды в сезоне.

Команды вышли на лёд в следующих составах:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Бурдасов;

Сергеев — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;

Елизаров, Рыбин — Майоров — Солодухин, Шэн.



«Барыс»:



Карлссон (Малыгин);

Сведберг — Маклюков, Боченски — Фрэттин — Михайлис;

Диц — Орехов, Петтерсон — Кормье — Старченко;

Блэкер — Полохов, Акользин — Бойд — Шевченко;

Липин — Семёнов, Асетов — Сагадеев — Петухов.