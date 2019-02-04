Михайлис: у Боченски и Фрэттина небольшое сотрясение, в следующей игре выйдут

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис подвёл итоги игры с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ).



«Тяжёлая игра перед небольшими выходными. Потом уже шесть игр будет до начала плей-офф. Нам нужно подготовиться к серьёзным матчам. В принципе мы вышли, у нас пару человек травмировались. Сыграли надёжно и строго. Хорошая игра была. Мой гол с проходом? Да не было какого-то прохода хорошего, просто небольшая ошибка была у Уфы.



Столкновение Боченски и Фрэттина? Не видел, но так, небольшое сотрясение, нормально, в следующем матче будут играть. Важно ли занять второе место? Нет, нам без разницы, с кем играть в плей-офф. Нам любые команды по силам» – передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

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