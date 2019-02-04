СКА впервые за 11 лет не смог забить в двух матчах подряд

Петербургский СКА потерпел «сухое» поражение во встрече с хоккейным клубом «Авангард» (0:2). В прошлой игре «армейский» клуб не сумел поразить ворота новосибирской «Сибири» (0:1). Таким образом, СКА впервые за 11 лет не сумел забить в двух играх подряд, включая как «регулярку», так и матчи плей-офф.



Последний раз подобное случалось с «армейцами» в Суперлиге в сезоне-2007/08. Тогда СКА 8 января 2008 года проиграл дома «Спартаку» (0:1), а 11-го в гостях — новокузнецкому «Металлургу» (0:3).

«Авангард» впервые в КХЛ обыграл СКА дважды за сезон, у Бобкова — «сухарь»

Счёт был открыт на 17-й минуте — впервые в 2019 году заброшенную шайбу в актив записал нападающий «Авангарда» Сергей Широков. На 33-й минуте Тейлор Бек упрочил преимущество подопечных Боба Хартли. Больше голов в матче забито не было. Шат-аут на свой счёт записал голкипер «ястребов» Игорь Бобков.