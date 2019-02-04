Хартли: при падении Моуринью мог получить травму, в этом ничего смешного нет

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от игры со СКА (0:2) и прокомментировал падение футбольного тренера Жозе Моуринью на символическом вбрасывании.



«Мне жаль, что Жозе Моуринью упал на вбрасывании. Он мог получить травму, в этом ничего смешного нет. Что касается его визита, то это всегда здорово, когда есть возможность пообщаться с тренерами из других видов спорта. Мы отлично провели время утром.



Я бы назвал сегодняшнюю игру полноценной. Это касается и нейтрализации меньшинства, и важный гол в большинстве. Все компоненты. Не знаю. существует ли в принципе идеальный матч. Но если даже и нет, то сегодняшняя игра была достаточно близка к тому, чтобы быть названной идеальной», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.