Легков — о Кубке Гагарина: стране нужны новые чемпионы

Известный российский лыжник Александр Легков посетил матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА (2:0) и рассказал, за кого болеет в хоккее.

«Я не хочу никого обижать и выделять одну команду, за которую я болею. У меня много друзей играет в разных клубах КХЛ. В этом сезоне я очень хочу, чтобы Кубок Гагарина выиграла команда, которая ещё ни разу не поднимала над головой этот трофей. Стране нужны новые чемпионы!

Я стараюсь как можно чаще кататься на коньках. Но моё катание родом из детства: до прихода в лыжную секцию я некоторое время занимался хоккеем. Играл – это громко сказано. Я пришёл в секцию небольшого подмосковного города Красноармейска. У меня неплохо получалось в нападении. Но, чтобы развиваться дальше, необходимо было ездить на тренировки в Москву. А родители работали и не могли тратить столько времени", — цитирует Легкова официальный сайт КХЛ.