Светлаков: не считаю, сколько не был в сборной, но уже давно

Нападающий ЦСКА и сборной России Андрей Светлаков прокомментировал свой вызов в национальную команду на третий этап Евротура – Шведские хоккейные игры.

«Всегда приятно вызываться в сборную — это шанс закрепиться в национальной команде. Приятно, что тренеры зовут. Будем стараться выиграть турнир. Не считаю, сколько не был в сборной, но уже давно.

Уже списались с Андреем Кузьменко, с которым ещё в прошлом сезоне играли в одном звене в ЦСКА. Обменялись впечатлениями от вызова, сказали друг другу, что с нетерпением ждём Шведских игр. Если нас поставят в одну тройку, думаю, быстро вспомним, как вместе играть. Ведь со времён обмена Андрея в СКА прошло немного времени — всего полгода», — приводят слова Светлакова «Известия».

Шведские хоккейные игры – ежегодный турнир, который проводится с 1991 года; с 1997 года является этапом Еврохоккейтура. В 2019 году турнир пройдёт с 7 по 10 февраля.