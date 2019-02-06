Хелльберг: матч с Россией будет самым сложным на Шведских хоккейных играх

Вратарь СКА и сборной Швеции Магнус Хелльберг прокомментировал свой вызов в национальную команду на третий этап Евротура – Шведские хоккейные игры.

«Это обычная ситуация, когда на этапе Евротура тренеры сборной хотят проверить ближайший резерв. У Швеции тоже есть изменения, с некоторыми хоккеистами мне придётся впервые играть вместе. Но для нас главное — выполнять свою работу и как можно быстрее найти взаимопонимание.

Хотим выиграть свой домашний турнир, и, думаю, матч с Россией будет самым сложным. Мне же нужно доказывать право играть в сборной Швеции. Подтверждать, что тренер не зря вызывает меня. Тем более когда вызов приходит на домашний турнир. Ведь это даёт возможность съездить в свою страну посреди сезона КХЛ, повидаться со своими родителями и девушкой», — приводят слова Хелльберга «Известия».

Шведские хоккейные игры – ежегодный турнир, который проводится с 1991 года; с 1997 года является этапом Еврохоккейтура. В 2019 году турнир пройдёт с 7 по 10 февраля.