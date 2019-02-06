Две передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Ванкувер», у Овечкина «-1»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В составе победителей заброшенными шайбами отметились: Ти Джей Оши, Бретт Коннолли и Якуб Врана. Две результативные передачи в активе Евгения Кузнецова.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 18 минут 27 секунд, отметился передачей, нанёс три броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов очков не набрал.

В параллельном матче «Каролина Харрикейнз» в гостях разгромила «Питтсбург Пингвинз» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). В составе победителей заброшенной шайбой отметился Андрей Свечников.