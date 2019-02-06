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Две передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Ванкувер», у Овечкина «-1»

Две передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Ванкувер», у Овечкина «-1»
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В составе победителей заброшенными шайбами отметились: Ти Джей Оши, Бретт Коннолли и Якуб Врана. Две результативные передачи в активе Евгения Кузнецова.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 18 минут 27 секунд, отметился передачей, нанёс три броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов очков не набрал.

В параллельном матче «Каролина Харрикейнз» в гостях разгромила «Питтсбург Пингвинз» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). В составе победителей заброшенной шайбой отметился Андрей Свечников.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2019, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3:2
1:0, 0:0, 2:2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Оши (Бекстрём, Овечкин) – 03:00 (5x5), 2:0 – Коннолли (Кузнецов, Врана) – 45:47 (5x5), 2:1 – Гранлунд (Руссель, Хаттон) – 48:02 (5x5), 3:1 – Врана (Кузнецов, Уилсон) – 52:13 (5x5), 3:2 – Петтерссон – 59:53 (6x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2019, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:4
0:1, 0:1, 0:2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Мартинук (Макгинн, Славин) – 19:15 (5x5), 0:2 – Песке (Уильямс, Нидеррайтер) – 32:58 (5x5), 0:3 – Ферланд (Валльмарк) – 58:29 (en), 0:4 – Свечников (ван Римсдайк) – 59:18 (5x5)
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