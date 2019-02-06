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Ковальчук забил гол бывшей команде в первом очном матче после возвращения в НХЛ

Ковальчук забил гол бывшей команде в первом очном матче после возвращения в НХЛ
Хоккей / НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась с разгромным счётом 5:1 (1:0, 0:1, 4:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Точку в матче на 58-й минуте поставил нападающий «Кингз» Илья Ковальчук. Это был первый матч российского хоккеиста против бывшей команды после возвращения в НХЛ.

Напомним, Ковальчук в 2010 году заключил 15-летнее соглашение с «Дэвилз» на $ 100 млн, но затем подписал документы о завершении карьеры в НХЛ и принял приглашение питерского СКА.

В 43 играх текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 35-летний нападающий записал в актив 26 (11+15) очков при показателе полезности «-15» и 8 минутах штрафного времени.

Видео гола Ковальчука доступно для просмотра на официальном канале НХЛ в YouTube.

Ковальчука освистали болельщики «Нью-Джерси» ещё до начала матча с «Кингз»
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