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«Адмирал» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
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«Адмирал» продлил победную серию до четырёх матчей, переиграв «Куньлунь»

«Адмирал» продлил победную серию до четырёх матчей, переиграв «Куньлунь»
Хоккей / КХЛ

«Адмирал» победил «Куньлунь Ред Стар» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу подопечных Сергея Светлова.

Хозяева повели в счёте на восьмой минуте первого периода, когда цели достиг мощный бросок Александа Угольникова. Второй период остался за представителями Поднебесной. С интервалом в пять минут отличились Вели-Матти Савинайнен и Джастин Фонтейн. На старте третьего периода Юрий Петров восстановил равновесие, сумев реализовать большинство. Победу «Адмиралу» принёс Александр Коннов, отличившийся на 59-й минуте матча.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2019, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
3:2
1:0, 0:2, 2:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Угольников (Коннов, Стрельцов) – 07:24 (5x5), 1:1 – Савинайнен (Локхарт) – 33:32 (5x5), 1:2 – Фонтейн (Мертл, Витасек) – 38:25 (5x4), 2:2 – Петров (Черников, Угольников) – 46:13 (5x4), 3:2 – Коннов (Стрельцов) – 58:35 (5x5)

«Моряки» продлили победную серию до четырёх матчей. Ранее они взяли шесть очков из шести возможных во время выездной серии. «Адмирал» одержал победы над минским «Динамо» (3:2 Б), московским «Динамо» (3:0) и подольским «Витязем» (4:0).

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