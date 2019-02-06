«Адмирал» продлил победную серию до четырёх матчей, переиграв «Куньлунь»

«Адмирал» победил «Куньлунь Ред Стар» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу подопечных Сергея Светлова.

Хозяева повели в счёте на восьмой минуте первого периода, когда цели достиг мощный бросок Александа Угольникова. Второй период остался за представителями Поднебесной. С интервалом в пять минут отличились Вели-Матти Савинайнен и Джастин Фонтейн. На старте третьего периода Юрий Петров восстановил равновесие, сумев реализовать большинство. Победу «Адмиралу» принёс Александр Коннов, отличившийся на 59-й минуте матча.

«Моряки» продлили победную серию до четырёх матчей. Ранее они взяли шесть очков из шести возможных во время выездной серии. «Адмирал» одержал победы над минским «Динамо» (3:2 Б), московским «Динамо» (3:0) и подольским «Витязем» (4:0).