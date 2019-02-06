Хэнлон: у Овечкина по-прежнему есть юношеский энтузиазм, а не подход бизнесмена

Бывший тренер «Вашингтон Кэпиталз» Глен Хэнлон прокомментировал рекорд капитана «столичной» команды Александра Овечкина, который стал самым результативным российским хоккеистом в истории НХЛ.

«У меня есть подписка НХЛ. Я смотрю игры всё время. Я смотрю клипы, голы и вижу, откуда он забивает, как „Кэпиталз“ разыгрывают большинство и так далее. Мне он нравится, потому что никогда не довольствуется тем, чего добился. Он просто хочет забивать. Это голевая машина, которая искренне любит играть в хоккей. И даже сейчас видно, как он относится к игре. У него по-прежнему есть юношеский энтузиазм, а не подход бизнесмена. Что я очень ценю», — цитирует Хэнлона официальный сайт НХЛ.

Овечкин отметился результативной передачей в домашнем матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:2), и теперь на его счету 1180 (644+536) баллов за карьеру. У Сергея Фёдорова на одно очко меньше, при этом знаменитый форвард сыграл на 193 матча больше, чем Овечкин.