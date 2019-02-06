Обозреватель телеканала Sportsnet Эллиот Фридман прокомментировал ход переговоров о возможном обмене голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского. У россиянина заканчивается действующий контракт с «мундирами», но Бобровский имеет право запретить обмен без своего согласия.
«Бывший генеральный менеджер «Коламбуса» Дуг Маклин говорил, что он бы обменял и Панарина, и Бобровского, а если учесть ценность этих игроков в будущем, то старался бы получить немедленную пользу от их продажи. Думаю, что нынешний босс «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен это тоже имеет в виду. Но если «Блю Джекетс» смогут провернуть сделку с Бобровским (не забывайте, он контролирует ситуацию), то не удивляйтесь, если «Коламбус» будет претендовать на Джонатана Куика», — отметил Фридман.
33-летний Куик имеет ещё 4 года действующего контракта с «Лос-Анджелес Кингз» («кэпхит» $ 5,8 млн), но не имеет защиты от обмена.
Фридман: если «Коламбус» обменяет Бобровского, то может приобрести Куика