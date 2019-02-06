Рирден: мы воспринимаем как должное, насколько Овечкин удивительный игрок

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился мнением о капитане команды Александре Овечкине, ставшим самым результативным россиянином в НХЛ.



«Я могу долгое время говорить о том, чего он достиг. Это невероятно. Когда он сравнялся с рекордом, мы с ним немного об этом поговорили. Нам так повезло, что Овечкин выступает в «Вашингтоне» на протяжении стольких лет. Мы воспринимаем как должное, насколько он удивительный, уникальный игрок. Причём, не только для «Вашингтона», а для всей НХЛ.



У него столько великих достижений для своей страны и, что ещё важнее, для нас и болельщиков «Кэпиталз». Жителям Вашингтона очень, очень повезло так долго наблюдать за этим выдающимся талантом целого поколения», — приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.

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