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27 сейвов Георгиева и 2 передачи Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Бостон»

27 сейвов Георгиева и 2 передачи Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Бостон»
Хоккей / НХЛ

Во втором и заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду в серии буллитов обыграл «Бостон Брюинз» — 4:3.

Счёт на 18-й минуте открыл шведский форвард хозяев Мика Зибанеджад. Гости провели три результативные атаки менее чем за пять минут в середине второго периода. Отличились Дэнтон Хайнен, Давид Пастрняк и Патрис Бержерон. «Синерубашечники» отыгрались усилиями Кевина Хейза и Филипа Хитила. Решающий бросок в серии буллитов на счету Тони Деанджело.

Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами. Также на его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ за 17.42 на льду (3.24 – в большинстве). У Владислава Наместникова «-1», 2 броска, силовой приём и 3 блок-шота – за 15.28 (3.05 – в большинстве). Александр Георгиев отбил 27 бросков из 30, также он отразил шесть буллитов из семи.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2019, четверг. 04:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
4:3
1:0, 0:3, 2:0, 0:0, 1:0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Зибанеджад (Цуккарелло) – 17:45 (5x5), 1:1 – Хайнен (Грызлик, Маршан) – 30:37 (5x5), 1:2 – Пастрняк (Крейчи, Миллер) – 31:49 (5x5), 1:3 – Бержерон (Крюг, Маршан) – 35:11 (5x4), 2:3 – Хейз (Веси, Бучневич) – 49:24 (5x5), 3:3 – Хитил (Бучневич, Деанджело) – 52:41 (5x4), 4:3 – Деанджело – 65:00 ( ПБ)
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