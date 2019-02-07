27 сейвов Георгиева и 2 передачи Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Бостон»

Во втором и заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду в серии буллитов обыграл «Бостон Брюинз» — 4:3.

Счёт на 18-й минуте открыл шведский форвард хозяев Мика Зибанеджад. Гости провели три результативные атаки менее чем за пять минут в середине второго периода. Отличились Дэнтон Хайнен, Давид Пастрняк и Патрис Бержерон. «Синерубашечники» отыгрались усилиями Кевина Хейза и Филипа Хитила. Решающий бросок в серии буллитов на счету Тони Деанджело.

Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами. Также на его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ за 17.42 на льду (3.24 – в большинстве). У Владислава Наместникова «-1», 2 броска, силовой приём и 3 блок-шота – за 15.28 (3.05 – в большинстве). Александр Георгиев отбил 27 бросков из 30, также он отразил шесть буллитов из семи.