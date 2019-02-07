Лехтеря прошёл драфт отказов «Филадельфии» и отправится в АХЛ

Нападающий Йори Лехтеря прошёл драфт отказов «Филадельфии» и отправится в фарм-клуб «Лихай-Вэлли», информируют «лётчики» в своём «твиттере».



В нынешнем сезоне 31-летний финн провёл 27 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. На его счету одна заброшенная шайба и две голевые передачи при показателе полезности «-7» и 33 минутах штрафного времени. Нынешний сезон — второй у Лехтери в клубе из штата Пенсильвания. Ранее он на протяжении трёх лет выступал за «Сент-Луис Блюз».



До переезда в Северную Америку финский хоккеист играл за «Сибирь» и «Локомотив». В КХЛ Лехтеря провёл 209 матчей и набрал 164 (55+109) очка.



«Филадельфия» занимает 11-е место в Восточной конференции. Победная серия «лётчиков» насчитывает восемь матчей.

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