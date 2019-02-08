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Лундквист сыграет с «Каролиной» в шлеме в честь обладателя Кубка Стэнли — 1994

Лундквист сыграет с «Каролиной» в шлеме в честь обладателя Кубка Стэнли — 1994
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист презентовал шлем, в котором выйдет на лёд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз». Игра пройдёт в ночь с 8 на 9 февраля мск.

Маска шведского вратаря посвящена знаменитому голкиперу «синерубашечников» Майку Рихтеру, ставшему обладателем Кубка Стэнли в 1994 году. С тех пор клубу из Нью-Йорка ни разу не удавалось поднять над головой заветный трофей.

Посмотреть фото можно на странице «Рейнджерс» в «Твиттере».

Рихтер на протяжении всей карьеры в НХЛ выступал за «Рейнджерс». В составе сборной США стал победителем Кубка мира в 1996 году и был признан самым ценным игроком турнира, а также завоевал серебряную медаль на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити.

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