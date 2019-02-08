Цулыгин — о поездке на Дальний Восток: никакой подставы нет, есть регламент

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал информацию о том, что клуб отправится в дальневосточное турне резервным составом.

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«Во-первых, я ничего не читал по поводу подставы. Во-вторых, состав даже мы ещё до конца не определили. Как они могут что-то написать? Никакой подставы нет, есть регламент, есть турнир. Мы едем с теми игроками, которые у нас в заявке. «Салават» же не с улицы кого-то набрал.



Сложно дать оценку хоккеистам «Тороса». Посмотрим. Кого-то возьмём на игры с «Амуром», «Адмиралом» и после этого будем делать выводы, насколько они готовы к КХЛ.



Посмотрим, пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, что легионеры не полетят на Дальний Восток. Всё будет ясно после того, как проведёт свои игры «Торос». И уже будем смотреть по составу перед самым выездом», – передаёт слова Цулыгина «Горобзор».