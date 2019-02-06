«Салават» сыграет три матча без основы. Это подстава для КХЛ

Уфимский клуб решил не возить лидеров на Дальний Восток, а сыграть там хоккеистами аффилированных в ВХЛ и МХЛ «Тороса» и «Толпара». И как только раньше никто до такого не додумался?

«Салават» проведёт три матча на Дальнем Востоке игроками «Тороса» и «Толпара»

Разумная экономия ресурсов

Случай «Салавата» создаёт опасный прецедент, но о нём поговорим позже. Для начала отметим, что уфимский клуб стал заложником обстоятельств, и понять его действительно можно. Команда Николая Цулыгина давно застряла на шестом месте Восточной конференции, и сместиться с этой позиции «Салавату» практически невозможно до конца «регулярки». От пятого места отставание семь очков, покрыть его почти нереально, да и смысла карабкаться на строчку выше уфимцам нет никакого. В любом случае в первом раунде придётся играть с топ-командой, будь то «Ак Барс», «Металлург» или «Авангард». Возможное падение на седьмое место, скорее всего, вывело бы «Салават» на «Барыс», и ради встречи с неискушённым в кубковых боях соперником можно было бы пойти на такой шаг. Но вот незадача – «Торпедо», занимающее седьмую строчку, проигрывает практически всем подряд, и съесть девятиочковое отставание от «Салавата» нижегородцам за оставшиеся матчи точно не под силу.

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Так что никакого резона ездить в основном составе за тридевять земель у «Салавата» нет, тем более что для уфимцев это будет вторая в сезоне вылазка на Дальний Восток. Тут большой привет составителям календаря, которые сначала отправили «Салават» в конце января по маршруту Шанхай-Хабаровск, а в середине февраля предложили им посетить всё тот же Хабаровск и Владивосток. Такие нагрузки, связанные с долгими перелётами, акклиматизацией и нарушением биологического режима перед самым плей-офф ни к чему. Вкупе с отсутствием турнирной мотивации решение «Салавата» выглядит крайне логичным. Тем более что «Адмирал» похоже отказался провести с Уфой два матча за два дня.

Долгожданный шанс для Шэна

На Дальний Восток уфимцы хотят отправить хоккеистов «Тороса» и «Толпара», и ещё один плюс в этом – обкатка молодых хоккеистов на самом высоком уровне. Правда, «Толпару» 12 и 13 февраля предстоят важные матчи чемпионата МХЛ с «Омскими Ястребами», но вряд ли интересы молодёжного клуба помешают «Салавату» просмотреть в боевых условиях лучшего бомбардира «Толпара» Антона Пачина или, например, лучшего снайпера Алексея Пустозёрова.

Павел Шэн Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

А вот у «Тороса» каникулы с 10 по 18 февраля, календарь чемпионата ВХЛ как будто специально подсказал «Салавату» эту хитрость. Игроки этого клуба, очевидно, и составят костяк уфимцев на дальневосточном выезде, и там будет на кого посмотреть. Опытнейший Артём Чернов, опальный Никита Филатов, «легенда» уфимского хоккея Егор Дубровский, наследственный вратарь Даниил Тарасов, сын Николая Цулыгина Кирилл, наконец, Павел Шэн, дать игровое время которому главного тренера уфимцев упрашивали после МЧМ чуть ли не всей страной. В трёх матчах на Дальнем Востоке у воспитанника ханты-мансийского хоккея наверняка будет масса игрового времени.

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Цулыгин не очень-то и нужен «Салавату»?

Итак, решение «Салавата» выглядит логичным со стороны уфимского клуба, однако здесь есть несколько серьёзных противоречий. Во-первых, на Дальний Восток команду всё равно повезёт Николай Цулыгин, а в Уфе останутся остальные члены тренерского штаба команды. Получается, что основной состав «Салавата» целую неделю будет заниматься без главного тренера – разве может в таком случае подготовка к плей-офф выглядеть полноценной? Вместо плодотворной работы с командой в преддверии кубковых баталий, последней шлифовки системы и стиля Цулыгин будет ездить по Дальнему Востоку с хоккеистами из других клубов. Сразу встаёт вопрос о роли наставника в уфимской команде, раз в самой важной части сезона в «Салавате» могут обойтись и без него. Цулыгину куда логичнее было бы отправить в поездку своих помощников, а самому готовить лидеров к плей-офф. Но в Хабаровск и Владивосток почему-то собирается именно главный тренер.

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Удар по репутации КХЛ и неуважение к болельщикам

Ну а во-вторых, «Салават» таким решением создаёт серьёзный прецедент и ставит свои личные мотивы выше репутации КХЛ и интересов болельщиков. Сейчас на Дальний Восток под благовидным предлогом не поедут игроки «Салавата», а в следующем сезоне не захочет гонять своих лидеров СКА, ЦСКА или любой другой клуб, которому будет наплевать на потенциальную потерю шести очков. Вряд ли как-то возможно регламентировать присутствие основного состава команд на каждой игре «регулярки», но в «Салавате» сами должны понимать, что подталкивают своих коллег к анархии. Так ведь может дойти и до того, что в целях экономии средств и ресурсов хоккеистов однажды кто-то просто согласится на пару-тройку технических поражений, лишь бы не лететь на край земли.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

В уфимском клубе, похоже, забыли, что главное в хоккее – это болельщик, которому нет никакой разницы, что «Салавату» уже не сдвинуться с шестой строчки и ему не хочется ехать на дальний выезд, а лучше в это время подготовиться к плей-офф. Болельщик платит деньги за билеты, абонементы, некоторые оплачивают ТВ-трансляции и хотят видеть продукт высокого качества каждый раз. Условно говоря, в Хабаровске и Владивостоке, конечно, в первую очередь поддерживают «Амур» и «Адмирал», но в то же время с большой охотой идут посмотреть и на топ-клубы. А тут вместо Линуса Умарка и Антона Бурдасова им собираются подсунуть условных Дубровского и Бусарова. И ведь цены на билеты из-за фортелей «Салавата» никто снижать не будет.

Уфимцы в какой-то степени подставляют и своих болельщиков. Многие среди них, конечно, с пониманием отнесутся к такому решению, мол, готовьтесь ребята спокойно к плей-офф. Но среди неравнодушных к «Салавату» не все столь дальновидны, кому-то важен результат в каждой игре. И это нормально с точки зрения потребителя. Допустим, болельщик освободил время посреди рабочего дня (игры в будни начнутся в 14:30 по уфимскому времени), но вместо матча «Салавата» ему предлагают посмотреть игру «Тороса». Потенциальная потеря телевизионной аудитории, кстати, не обрадует и КХЛ, а ведь матчи с Дальнего Востока в силу разницы во времени не имеют конкурентов и всегда попадают в сетку телеканалов лиги.



А что если кто-то из фанатов уфимцев запланировал «пробить» дальневосточный выезд? Удовольствие не из дешёвых, готовятся к нему заранее – берут отпуск, копят деньги. И вот когда все билеты уже куплены, оказывается, что поддерживать-то в Хабаровске и Владивостоке будет некого. Или взять поклонников «Салавата», проживающих на Дальнем Востоке. У них это была единственная возможность за сезон воочию понаблюдать за кумирами.



Словом, «Салават» поступил, может быть, и правильно со своей личной точки зрения, но весьма эгоистично. Уфимский клуб подумал только о своей выгоде, но наплевал на свои обязательства перед болельщиками и, возможно, подставил лигу. Это решение встаёт в один ряд с фонтаном на ледовой арене или падением Жозе Моуринью из-за незакреплённого ковра, и называется, по меткому выражению Александра Радулова, нашим русским колхозом.