Умарк покинул расположение «Салавата» по семейным обстоятельствам

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал, по какой причине на тренировочном занятии команды отсутствовал нападающий Линус Умарк.

«Я не предоставлял отдыха Умарку. Он уехал по семейным обстоятельствам. Это не дополнительные выходные у него. Так бывает, скоро вы узнаете, почему он снова уехал. На команде это никак негативно не сказывается. Если у кого-то возникают какие-то проблемы, мы всем даём паузу.



На тренировке жёстко ни с кем не разговаривал. Всё как обычно. Может быть требовательно, но не жёстко. Без разницы, молодые это игроки или нет. Я также разговаривал и с Семёновым. На данном этапе пауза нам помогает, потому что для «Салавата» это время — возможность восстановиться, набраться сил и подготовиться к предстоящим играм», — приводит слова Цулыгина «Горобзор».

Умарк уже покидал расположение уфимского клуба по семейным обстоятельствам в начале декабря 2018 года.