Агент Холла — о новом контракте: пока не вижу никаких проблем

Даррен Феррис, агент нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлора Холла, рассказал о ходе переговоров по новому контракту.



«Я недавно встречался с Холлом в Монреале. Мы хорошо поговорили. Ему нравится «Нью-Джерси», нравятся болельщики. Думаю, что в конце сезона мы встретимся с его семьёй, с генеральным менеджером Рэем Шеро и выработаем основную линию, которая позволит определиться с планами. А затем, возможно, примем решение. Уверен, что любой хоккеист оценит ситуацию и поймёт, что было сделано. Не буду утверждать, что не будет никаких проблем, но я пока их не вижу», — приводит слова Ферриса официальный сайт НХЛ.



Срок действия контракта завершится летом 2020 года, но действующий обладатель «Харт Трофи» получит право продлить соглашение 1 июля 2019 года.



В этом сезоне Холл провёл 33 матча в регулярном чемпионате, записав на свой счёт 37 (11+26) очков. Форвард не выходил на лёд с конца декабря из-за травмы нижней части тела.

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