Защитник первой пары «Вашингтона» Михал Кемпны пропустил тренировку

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Михал Кемпны пропустил тренировочное занятие команды, сообщает обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.



Предполагается, что чешский хоккеист мог не оправиться от последствий попадания шайбы в лицо в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ).



В нынешнем сезоне 28-летний защитник провёл 51 матч в «регулярке». На его счету пять заброшенных шайб и 12 результативных передач. Кроме того, чех заработал показатель полезности «+23» и 44 минуты штрафного времени.

В ночь с 9 на 10 февраля (мск) подопечные Тодда Рирдена проведут домашний матч с «Флоридой Пантерз». В этой игре может принять участие защитник «пантер» Богдан Киселевич.