Гусманов: Белоусов мог найти подход к каждому, поэтому игроки за него бились

Бывший хоккеист «Трактора» и «Металлурга», а ныне тренер «Челмета» Равиль Гусманов вспомнил совместную работу с заслуженным тренером России Валерием Белоусовым.



«Я очень благодарен судьбе, что она свела с таким человеком и лучшие годы карьеры у меня прошли под его руководством. Сначала как игрока, потом уже как тренера. Мне всегда было интересно наблюдать, как Белоусов общается с хоккеистами, как выстраивает микроклимат в команде. Его особенностью было то, что он мог найти подход к каждому. В этом плане он был очень интересный человек.



Теперь в своей работе я стараюсь использовать этот же подход. Каждый хоккеист — это личность, и к нему должен быть свой подход. То есть нельзя на всех кричать или всем давать поблажки. Нужно попытаться разобраться, какой к каждому нужен подход, и уже потом кричать или давать спуск. Белоусов очень тонко чувствовал эту грань, поэтому игроки за него бились. Я стараюсь вырасти в тренера с таким же подходом», — приводит слова Гусманова «Реальное время».

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