Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Вальядолид» — «Вильярреал». 08 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Гусманов: Белоусов мог найти подход к каждому, поэтому игроки за него бились

Гусманов: Белоусов мог найти подход к каждому, поэтому игроки за него бились
Хоккей / КХЛ

Бывший хоккеист «Трактора» и «Металлурга», а ныне тренер «Челмета» Равиль Гусманов вспомнил совместную работу с заслуженным тренером России Валерием Белоусовым.

«Я очень благодарен судьбе, что она свела с таким человеком и лучшие годы карьеры у меня прошли под его руководством. Сначала как игрока, потом уже как тренера. Мне всегда было интересно наблюдать, как Белоусов общается с хоккеистами, как выстраивает микроклимат в команде. Его особенностью было то, что он мог найти подход к каждому. В этом плане он был очень интересный человек.

Теперь в своей работе я стараюсь использовать этот же подход. Каждый хоккеист — это личность, и к нему должен быть свой подход. То есть нельзя на всех кричать или всем давать поблажки. Нужно попытаться разобраться, какой к каждому нужен подход, и уже потом кричать или давать спуск. Белоусов очень тонко чувствовал эту грань, поэтому игроки за него бились. Я стараюсь вырасти в тренера с таким же подходом», — приводит слова Гусманова «Реальное время».

Гусманов: вспоминаем с Билялетдиновым, как он меня гонял на тренировках
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент