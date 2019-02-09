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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига определила трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. Российские игроки не попали в тройку лучших. Напомним, сегодня в НХЛ была сыграна только одна встреча.

Лучшим игроком дня стал чешский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Мразек, в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0) отразивший 27 бросков и оформивший шат-аут.

Второй звездой признан канадский нападающий «Каролины» Уоррен Фогель, отметившийся в игре с «рейнджерами» заброшенной шайбой.

Замкнул тройку лучших игроков дня шведский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, парировавший 30 из 31 броска хоккеистов «ураганов».

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Гол Свечникова и шат-аут Мразека помогли «Каролине» обыграть «Рейнджерс»
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