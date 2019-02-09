Красоткин: Светлов мотивирует тем, что «Адмирал» ещё в гонке за плей-офф

Голкипер «Адмирала» из Владивостока Антон Красоткин поделился мнением о большом количестве перелётов.



«Провожу в КХЛ только второй сезон, больше привык к ВХЛ и МХЛ, там тоже рейсовые самолеты. Но, конечно, было тяжеловато: „Адмирал“ наряду с „Амуром“ — самая летающая команда лиги, целые сутки проводили в дороге и аэропортах. Нужно было не засиживаться, надевать специальное термобельё, постоянно давать ногам хоть небольшую нагрузку. Новый опыт, школа профессионального выживания.



Как Сергей Светлов мотивирует команду? Наш главный тренер повторяет, что клуб ещё не потерял шансы пробиться в плей-офф, мы в гонке, и это самая лучшая мотивация.



Для молодых самое главное — доверие. Если оно есть, то всё в твоих руках. Здорово, что у нас в „Адмирале“ главный тренер и его штаб верят в молодых. Будем отрабатывать», — цитирует Красоткина Russia-Hockey.

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