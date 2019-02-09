Хеджер: Панарин будет свободным агентом летом, обменяют его или нет

Североамериканский журналист Брайан Хеджер прокомментировал интервью Артемия Панарина, в котором тот выразил желание оказаться на рынке свободных агентов. Российский нападающий «Коламбуса» отметил, что подписать с ним контракт летом будет шанс и у нынешнего клуба.
«Вместо того чтобы прятаться за агентом, Панарин впервые решился дать интервью на английском языке. Через десять минут стали понятными две вещи. Во-первых, его английский чертовски хорош, как уже знали те, кто общался с ним ранее наедине. Во-вторых, Панарин летом наверняка будет в статусе свободного агента. Причём он хочет выйти на рынок даже в том случае, если его обменяют в команду, где он хотел бы играть», — приводит слова Хеджера The Columbus Dispatch.
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