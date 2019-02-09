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Евротур: Секач и Коварж не сыграют с Россией, они уже отправились в клубы

Евротур: Секач и Коварж не сыграют с Россией, они уже отправились в клубы
Хоккей / Евротур

Форварды сборной Чехии Иржи Секач, Ян Коварж и Милан Гулаш пропустят последний матч шведского этапа Евротура со сборной России, сообщила пресс-службы национальной команды.

«Секач, Коварж и Гулаш не сыграют в воскресенье, сегодня они отправляются в свои клубы», — приводит слова пресс-службы «Р-Спорт».

Напомним, сборная Чехии выиграла оба матча на шведском этапе Евротуре. Сегодня, 9 февраля, подопечные Милоша Ржиги обыграли Финляндию (3:1). В первом периоде заброшенных шайб зрители не увидели, во втором периоде Чехия забила дважды: авторами голов стали Иржи Секач и Гинек Зогорна. На старте заключительного периода соперники обменялись заброшенными шайбами Секача, оформившего дубль, и финского защитника Вилле Покки, больше голов в матче забито не было.

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