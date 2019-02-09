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Райан Гецлаф установил рекорд «Анахайма» по количеству матчей

Райан Гецлаф установил рекорд «Анахайма» по количеству матчей
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимает «Анахайм Дакс» (1:0, идёт первый период).

Эта игра стала 967-й в составе «Дакс» для легендарного нападающего «Анахайма» Райана Гецлафа. Канадский нападающий вышел на первое место в истории клуба по проведённым матчам, превзойдя результат финского форварда Теэму Селянне (966). На третьем месте располагается партнёр Гецлафа по звену Кори Перри (962). В топ-5 входят также Стив Руччин (616) и Пол Кария (606).

Уроженец Реджайны является обладателем Кубка Стэнли 2007 года, олимпийским чемпионом 2010 и 2014 годов, а также обладателем Кубка мира — 2016 в составе сборной Канады.

В декабре 2017 года Гецлаф стал вторым игроком в клубной истории, набравшим 900 очков в НХЛ.

Гецлаф стал вторым игроком в истории «Анахайма», набравшим 900 очков в НХЛ
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