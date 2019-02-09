Каспарайтис: Малкина часто недооценивают с глобальной точки зрения

Известный защитник Дарюс Каспарайтис поделился мнением об игре нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Малкин и Овечкин — наши звёзды, которые долго выступают в НХЛ. У всех бывают спады, но эти игроки ниже своего уровня не опускаются. Я бы не стал говорить, что Женя проводит неудачный сезон. И заметил бы, что Малкина вообще часто недооценивают с глобальной точки зрения. Например, нет никакой шумихи насчёт того, что Джино подбирается к своей тысяче.

А ведь иногда Малкин играл даже лучше Кросби. Думаю, Женя — не тот человек, который будет переживать: «Вау, я не попал в сотню лучших игроков в истории НХЛ». Он в тот год просто пошёл и взял ещё один Кубок Стэнли. Малкин прекрасно о себе знает, что он один из великих игроков этой лиги. А об остальном можно не думать», — цитирует Каспарайтиса официальный сайт НХЛ.