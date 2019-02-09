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Харт — второй вратарь в истории НХЛ, выигравший восемь матчей подряд до 21 года

Харт — второй вратарь в истории НХЛ, выигравший восемь матчей подряд до 21 года
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду разгромил «Анахайм Дакс» — 6:2.

Вратарь «Филадельфии» Картер Харт отразил 30 бросков и продлил победную серию до восьми матчей. Картер повторил рекорд Жослена Тибо (восемь побед подряд в сезоне-1994/95). По семь побед подряд одерживали Том Баррассо (сезон-1984/85) и Кэри Прайс (сезон-2007/08).

Харт — первый вратарь в истории «Филадельфии» с такой победной серией в возрасте до 21 года. 20-летний голкипер в этом сезоне одержал 11 побед в 17 матчах, в среднем за игру пропуская 2,48 шайбы и отражая 92,5% бросков. До нынешнего сезона он играл только на молодёжном уровне, никогда не выходя на лёд во взрослом хоккее. Он лучший новичок НХЛ по итогам января, обладатель золота МЧМ-2018 и серебра МЧМ-2017 в составе сборной Канады, самый молодой вратарь-дебютант в истории «Флайерз».

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